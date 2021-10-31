صورة للفنانة ياسمين صبري مع النجمة مونيكا بيلوتشي تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

نشرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورة تجمعها مع النجمة العالمية، مونيكا بيلوتشي، على حسابها في "تويتر"، في "إكسبو دبي 2020"، ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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وعلقت ياسمين صبري على صورتها مع الفنانة الإيطالية قائلة: "جميلتنا مونيكا".

Our beautiful Monica ❤️ pic.twitter.com/ti0hVjVTYE — Yasmine Sabri (@yasminesabri) October 30, 2021

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، وأبدى كثيرون عن إعجابهم بإطلالة الفنانتين، فيما لم تخلُ بعض التعليقات من "السخرية".

جاذبية الخمسينية غطت علي شباب الثلاثينات

مونيكا مستحيل نجمها ينطفي قدام اي حد ❤️🔥 — سۜاره الناجي 💕 (@W7bWPVSXtRyxCSg) October 30, 2021

ايقونات الجمال 🤍🤍 — H!nd Alotaibi (@HindSOtaibi) October 30, 2021

المصدر: RT