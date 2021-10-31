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صورة للفنانة ياسمين صبري مع النجمة مونيكا بيلوتشي تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

الثقافة والفن

صورة للفنانة ياسمين صبري مع النجمة مونيكا بيلوتشي تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (صورة)
Reuters SARAH MEYSSONNIER
النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي
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نشرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورة تجمعها مع النجمة العالمية، مونيكا بيلوتشي، على حسابها في "تويتر"، في "إكسبو دبي 2020"، ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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وعلقت ياسمين صبري على صورتها مع الفنانة الإيطالية قائلة: "جميلتنا مونيكا".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، وأبدى كثيرون عن إعجابهم بإطلالة الفنانتين، فيما لم تخلُ بعض التعليقات من "السخرية".

المصدر: RT

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