صورة للفنانة ياسمين صبري مع النجمة مونيكا بيلوتشي تثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي (صورة)
Reuters SARAH MEYSSONNIER
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نشرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورة تجمعها مع النجمة العالمية، مونيكا بيلوتشي، على حسابها في "تويتر"، في "إكسبو دبي 2020"، ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.
وعلقت ياسمين صبري على صورتها مع الفنانة الإيطالية قائلة: "جميلتنا مونيكا".
Our beautiful Monica ❤️ pic.twitter.com/ti0hVjVTYE— Yasmine Sabri (@yasminesabri) October 30, 2021
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، وأبدى كثيرون عن إعجابهم بإطلالة الفنانتين، فيما لم تخلُ بعض التعليقات من "السخرية".
جاذبية الخمسينية غطت علي شباب الثلاثينات— سۜاره الناجي 💕 (@W7bWPVSXtRyxCSg) October 30, 2021
مونيكا مستحيل نجمها ينطفي قدام اي حد ❤️🔥
ايقونات الجمال 🤍🤍— H!nd Alotaibi (@HindSOtaibi) October 30, 2021
المصدر: RT
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