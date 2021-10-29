استنفار في مدينة هندية بعد الإعلان عن وفاة "نجم سينمائي مشهور"

شهدت عاصمة صناعة التكنولوجيا في الهند (بنجالورو) استنفارا أمنيا للسيطرة على حشود غاضبة تجمعت إثر وفاة نجم سينمائي مشهور في ذلك البلد الذي يصل فيه حب النجوم حد الهوس أحيانا.

وفي أعقاب وفاة بونيث راجكومار (46 عاما) تم استدعاء الشرطة تحسبا من أعمال عنف، بعدما أغلقت مكاتب ومتاجر في المدينة، وبدأت حشود من المعجبين تزحف باتجاه المستشفى الذي كان يعالج فيه النجم السينمائي البارز الذي ينحدر من عائلة سينمائية شهيرة، وتوفي متأثرا بنوبة قلبية بعد ظهر اليوم الجمعة.

ويحظى نجوم السينما في الهند بإعجاب واسع النطاق يصل إلى درجة الهوس أحيانا، وحتى الوفاة الطبيعية لنجوم السينما قد تتسبب في وقوع اضطرابات عنيفة، كما حدث بالفعل عدة مرات في السابق، قبل أن يقبل المعجبون المصدومون بحقيقة وفاة نجمهم المحبوب.

المصدر: "رويترز"