"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على جورج قرداحي
أعرب الفنان السعودي، ناصر القصبي، عن أسفه حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال ناصر القصبي: "مؤسف ما قاله جورج قرداحي".
وأضاف: "ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا".
مؤسف ما قاله جورج قرداحي— ناصر القصبي (@algassabinasser) October 27, 2021
ما قاله ليس رأياً بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له .
…. اللئيم تمردا
في حين أوضح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أن "ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق"، مؤكدا أنه "ضد الحرب العربية العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات".
وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، جدلا وغضبا، بعد اعتباره أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".
المصدر: RT
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