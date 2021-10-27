 
مباشر

"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على جورج قرداحي

الثقافة والفن

الفنان السعودي ناصر القصبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlo1

أعرب الفنان السعودي، ناصر القصبي، عن أسفه حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

إقرأ المزيد
قرداحي: ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوما السعودية والإمارات (فيديو)
قرداحي: ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوما السعودية والإمارات (فيديو)

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ناصر القصبي: "مؤسف ما قاله جورج قرداحي".

وأضاف: "ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا".

في حين أوضح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أن "ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق"، مؤكدا أنه "ضد الحرب العربية العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات".

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، جدلا وغضبا، بعد اعتباره أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا