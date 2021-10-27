إياد الأسطل: فيلم "غزة.. رصاصة في القدم" أظهر هذه الجوانب لدى مبتوري الأطراف

استضاف برنامج ناس أونلاين المخرج الفلسطيني، إياد الأسطل، لتسليط الضوء على فيلمه "غزة.. رصاصة في القدم" الذي يتحدث عن فريق كرة قدم من مبتوري الأطراف جراء الحروب الإسرائيلية.

صرح المخرج الفلسطيني المقيم في فرنسا بأن العمل على الفيلم الوثائقي يعود للعام 2019، حيث بدأت التجهيزات لاستقطاب فريق كرة القدم من مبتوري الأطراف من غزة إلى فرنسا، متابعا أن العمليات استمرت لمدة 6 شهور، تم التصوير خلالها مع 4 أعضاء من الفريق في قطاع غزة، واستكمل التصوير في فرنسا بعد وصول الفريق إلى هناك.

وأضاف الأسطل، حول تفاصيل الفيلم، أنه يدور حول يوميات لاعبي الفريق ويصورهم عن قرب، لاكتشاف عالمهم المليء بالطاقة والحياة، ولو كانوا فاقدين للأطراف، لكن الفيلم عكس جوانب مختلفة لنمط تفكيرهم، وتشبثهم بالحياة، إضافة لإيمانهم برسالتهم السامية.

أما فيما يخص ردود فعل الجمهور في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى، تحدث المخرج الفلسطيني أن جميع الأصداء كانت إيجابية، وأغلب الأشخاص يتساءلون كيف هؤلاء الشباب ورغم إعاقتهم لا يزالون بكامل الطاقة والاندفاع إلى الحياة، وعكس صورة غزة الجميلة، والحفاظ على محبتهم لها رغم كل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.

فيلم "غزة رصاصة في القدم" يعرض على مدى شهر في أكثر من 30 مدينة فرنسية.

المصدر: RT