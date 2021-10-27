المتاحف الروسية الرائدة تُقيم معارض في الإمارات العربية المتحدة

ستقيم المتاحف الروسية الرائدة، بما فيها متحف "تريتياكوف" في موسكو ومتحف "تسارسكوي سيلو" (قرية القيصر) في بطرسبورغ، عام 2022 معارض لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

صرح بذلك ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية.

ونقل الناطق عن وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا قولها بعد لقائها بالسفير المفوض وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو محمد أحمد الجابر:"تخطط وزارة الثقافة الروسية لإقامة فعالية ثقافية واسعة النطاق حيث ستُقيم المتاحف الروسية الرائدة مطلع عام 2022 معارض مولتيميديا وحفلات تقديم مختلفة".

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وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنها بحثت مع السفير الإماراتي التعاون في مجال الثقافة وإقامة المشاريع المشتركة، بما في ذلك في إطار معرض إكسبو -2020" في دبي.

وقالت إن متاحف "تريتياكوف" و"تسارسكوي سيلو" و"فاناغوريا" قد تولت تحقيق المشاريع المذكورة. وانضم إليها متحف الأرميتاج" الذي تولى إقامة حفل التقديم وإلقاء محاضرات عن الفن الروسي. وشكرت الوزيرة الروسية سفارة الإمارات على مساعدة قدمتها في التجهيز الرقمي لمعروضات المتحف التكنولوجي الروسي التي ستعرض في الجناح الروسي لمعرض "إكسبو – 2020" العالمي في الفترة ما بين 10 نوفمبر عام 2021 و31 مارس عام 2022 في دبي.

وقالت ليوبيموفا إن هناك فعالية أخرى ستقام بمشاركة روسيا وهو مهرجان "أسبوع التراث الثقافي العالمي" الذي سيقام في 21–25 نوفمبر المقبل في الشارقة حيث سيقدم الوفد الروسي في الشارقة نماذج من التراث الروسي الوطني غير المادي.

المصدر: تاس