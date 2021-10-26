سوزان نجم الدين: سأتزوج قريبا ولو كنت بعرف بتقنية حفظ البويضات لكنت استخدمتها
كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن "الصفات" التي جعلتها تتعلق بشريكها، مشيرة إلى أنها "من الممكن أن تتزوج قريبا".
وفي مقابلة مع موقع "فوشيا"، أجابت سوزان نجم الدين على سؤال حول الصفات التي "شدتها" لحبيبها بالقول: "اللي شدني لإلو إنو شهم جدا، ورجل بكل معنى الكلمة، وكريم النفس، وكريم بكل شيء، ومحب حقيقي لسوزان، مش للفنانة أو للنجمة".
وعن الوقت الذي وقعت فيه بـ"الغرام"، أوضحت سوزان نجم الدين أنه "من جديد"، دون الكشف عن جنسية حبيبها، في حين أنها أكدت أن فستان زفافها أصبح جاهزا.
ولفتت الفنانة السورية أنها لو كان تعلم بتقنية حفظ البويضات لإنجاب الأولاد في وقت لاحق، لكانت قامت بذلك.
سوزان نجم الدين: سأتزوج قريبًا.. ولو عندي علم بتجميد البويضات لقمت بذلك@suzan_najm#مشاهير#نجمات_سوريا#سوزان_نجم_الدينpic.twitter.com/ohhmiptNLw— Foochia - فوشيا (@foochia) October 24, 2021
المصدر: "فوشيا"
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