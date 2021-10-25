روسيا ترشح فيلم "إرخاء القبضات" لجائزة "أوسكار"

سيمثل فيلم "إرخاء القبضات" (Unclenching the Fists) من إخراج كيرا كوفالينكو روسيا في مسابقة جائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن اللجنة الروسية الخاصة بـ"أوسكار" برئاسة المخرج بافيل تشوخراي قررت ترشيح فيلم المخرجة الشابة كوفالينكو ليمثل البلاد في هذه المسابقة.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن "إرخاء القبضات" هو الفيلم الثاني من إخراج كوفالينكو، تلميذة المخرج ألكسندر سوكوروف المشهور.

ويصور الفيلم العلاقة بين أب وابنته بعد انتقال عائلتهما إلى مدينة ميزور الصغيرة في أعقاب أحداث مأساوية، وكيف وخططت الفتاة للهروب من والدها الصارم وحبه "الخانق".

وتم تصوير الفيلم في أوسيتيا الشمالية شمال القوقاز الروسي باللغة الأوسيتية، ويؤدي معظم الأدوار فيه ممثلون غير محترفين.

المصدر: نوفوستي