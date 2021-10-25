محرك البحث "غوغل" يحيي الذكرى الـ95 لميلاد نجمة الأوبرا السوفيتية غالينا فيشنيفسكايا

تحيي روسيا اليوم ذكرى مرور 95 عاما على ولادة فنانة الشعب السوفيتي ومغنية الأوبرا السوفيتية الروسية الشهيرة غالينا فيشنيفسكايا، وقد وضع محرك البحث "غوغل" صورتها على صفحته الرئيسية.

بدأت فيشنيفسكايا مسيرتها الإبداعية في منتصف أربعينيات القرن الماضي في مسرح الأوبريت الموسيقي في محافظة لينينغراد، ثم انضمت في الخمسينيات إلى فرقة الأوبرا لمسرح "البولشوي" حيث عملت خلال 20 عاما وغنت كذلك في مسرحيات "ترافياتا"، "الحرب والسلم"، "ترويض النمرة"، "ملكة البستوني"، "يفغيني أونيغين" وغيرها.

وغنّت فيشنيفسكايا في المسارح الأوروبية الكبرى، ثم أسست مركزا لغناء الأوبرا.

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وفي نهاية السبعينيات تعرضت، غالينا فيشنيفسكايا وزوجها مستيسلاف روستروبوفيتش لاضطهادات من قبل السلطات السوفيتية، ما أجبرهما على مغادرة الاتحاد السوفيتي والإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مطلع التسعينيات عادت فيشنيفسكايا مع زوجها إلى روسيا حيث أعادت الحكومة الروسية لغالينا فيشنيفسكايا وزوجها الجنسية الروسية. وافتتحت الفنانة عام 2002 في وسط موسكو مركز" غالينا فيشنيفسكايا" لغناء الأوبرا. وتوفيت غالينا فيشنيفسكايا عام 2012 عن عمر يناهز عن 87 عاما ودفنت في موسكو.

ويُقيم مسرح البولشوي اليوم حفلا موسيقيا كبيرا إحياء لذكرى 95 عاما لميلاد نجمة الأوبرا الروسية الكبيرة غالينا فيشنيفسكايا. ويضم برنامج الأمسية الموسيقية مقتطفات من أوبرا لبيوتر تشايكوفسكي، أميلكار بونشيلي، جوزيبي فيردي، نيقولاي ريمسكي كورساكوف، روجيرو ليونكافالو، أنطون أرينسكي، غايتانو دونيزيتي، جورج بيزيت، ألكسندر بورودين، جاك أوفنباخ، جيواتشينو روسوسيني. وسيؤديها المغنون أوليسيا بتروفا، أوتار دجورجيكيا، أجوندا كوليفا، سفيتلانا موسكالينكو، وستانيسلاف موستوفوي، أليكسي تاتارينتسيف، إلشين عزيزوف، إرينا موريفا، ماريا باشار، خاتشاتور باداليان وبيونغ مين غيل وغيرهم.

وبهذه المناسبة أًصدرت شركة "غوغل" رسما مبتكرا (دودل) وضعته على الصفحة الأولى لمحرك البحث "غوغل".

يذكر أن رسومات (الدودل) عبارة عن لافتات صغيرة تحل محل شعار محرك البحث في صفحته الأولى لتصادف مناسبات مهمة. وستظل الرسومات موضوعة على الصفحة لمدة يوم واحد، ثم يتم نقلها إلى أرشيف إلكتروني خاص.

المصدر: تاس