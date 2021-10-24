اتحاد الكتاب العرب ينعى وزير الخارجية والثقافة التونسي السابق

نعى علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وزير الثقافة التونسي السابق الدكتور عبد الباقي الهرماسي الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال الهادي في بيان صحفي "يتقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي ورؤساء اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بخالص العزاء إلى مثقفي الشعب التونسي وكتابه، في وفاة الدكتور عبد الباقي الهرماسي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاما".

وأضاف أن عبد الباقي الهرماسي أستاذ علم اجتماع تونسي، تولى منصب وزير الثقافة (1996 - 2004)، وذلك قبل تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية.

وتابع أنه حصل في عام 1959 على شهادة البكالوريا في معهد كارنو، ثم على الإجازة في الفلسفة في جامعة السوربون في باريس عام 1962، قبل أن يحصل على دكتوراه الفلسفة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي عام 1971.

وذكر أنه عمل بالتدريس في جامعة تونس وبيركلي في الولايات المتحدة، بين (1970 - 1992) ليعين بعدها سفيرا لتونس لدى اليونسكو.

من جهتها نعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، الراحل في بيان قالت فيه: "المنظمة تنعى المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة الأسبق بالجمهورية التونسية الذي وافته المنية يوم السبت 23 أكتوبر 2021".

وتقدم محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة بالتعازي إلى عائلة الفقيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية