مصر.. الكشف عن كواليس أول ظهور مشترك لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد انفصالهما

رصدت مقاطع مصورة أول ظهور من نوعه منذ فترة طويلة يجمع النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني بحفل زفاف، لتتوقع بعض وسائل الإعلام المصرية أن حضور الثنائي بنفس المكان، تمهيد للصلح بينهما.

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وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية "أنه بعد غياب الفنانة دينا الشربيني عن أي مناسبة أو حفل للفنان عمرو دياب خلال الشهور الماضية، بسبب انفصالهما عن بعضهما البعض، للمرة الأولى يجتمع الثنائي في حفل زفاف واحد، لتقف الشربيني في الصفوف الأولى أمام عمرو دياب وتغني وترقص مع المعازيم".

وتابعت الصحيفة أن "حضور الثنائي حفل الزفاف كان لبداية الصلح بين الطرفين، خاصة أن العريس صديق مشترك بين دينا الشربيني وعمرو دياب".

ويعتبر هذا الظهور الأول للنجمين بعد فترة طويلة من انفصالهما.

وظهرت على الشربيني علامات السعادة، كما قدمت أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، وشاركها الجمهور الغناء والرقص.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو ودلّت على رغبة الجمهور في عودة العلاقة بين الطرفين... "ياريت يرجعوا لبعض تاني"، "بجد ثنائي جيد وياريت نشوفهم مع بعض"، "لايقين على بعض أوي ومبسوطة إنهم رجعوا يتقابلوا تاني".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت فيديو للفنان عمرو دياب يغني في أحد الأفراح بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، بحضور الفنانة دينا الشربيني.

المصدر: الوطن