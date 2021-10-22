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مخرج فيلم "ريش" عن اتهام فيلمه بالإساءة لمصر: جمال السينما يكمن في الاختلاف (فيديو)

الثقافة والفن

مخرج فيلم
RT
مشهد من فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري
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قال عمر الزهيري مخرج فيلم "ريش" الحاصل على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل بمهرجان الجونة، إن أي عمل فني، قابل للنقد والنقاش والاختلاف عليه من النقاد والمشاهدين.

وأضاف الزهيري في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء الجمعة: "أستوعب هذا النقد السينمائي وأتفهمه جيدا وبشكل إيجابي".

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وتابع: "سعيد بالتقدير الكبير من قبل المهرجان للمشاعر الإنسانية داخل الفيلم رغم الهجوم الذي تعرض له".

وأكد أن مصر من الدول الرائدة في مجال السينما، ومن الطبيعي أن نتقبل النقد السينمائي، موضحا أن جزءا كبيرا من جمال السينما يكمن في اختلاف التجارب واختيار المناسب فنيا للعرض.

وعن اتهام الفيلم بالإساءة لمصر، قال عمر الزهيري "هناك مؤسسات للرقابة على الأفلام، ومفيش فيلم ينفع يسيء لبلد كبير بحجم مصر".

وشدد على أن الفيلم عبارة عن شعور إنساني مؤلم ولازم نسمع ونشوف كويس عشان نقدر نحكم على أي عمل".

المصدر: RT

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