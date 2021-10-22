وفاة الممثل الأمريكي بيتر سكولاري عن 66 عاما

توفي الممثل الأمريكي الحائز على جائزة "إيمي" التلفزيونية بيتر سكولاري الجمعة عن عمر 66 عاما، بعد صراع دام عامين مع مرض السرطان.

وعلى مدار مشواره الفني، شارك سكولاري في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من أبرزها مشاركته الممثل الأمريكي، توم هانكس، بطولة مسلسل Bosom Buddies.

وأذيع مسلسل Bosom Buddies لمدة موسمين، ويقوم في أحداثه كلا من بيتر سكولاري وتوم هانكس بلعب دور صديقين يقرران التنكر في زي النساء من أجل الإقامة في سكن بأسعار معقولة للنساء فقط.

وظل سكولاري وهانكس صديقان حميمان في الحياة الواقعية، إذ صرح سكولاري في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أن هانكس قام بمنحه نخب في حفل زفافه.

Emmy-winning actor Peter Scolari has died at age 66.https://t.co/5mclThqzav — Entertainment Tonight (@etnow) October 22, 2021

وحصل سكولاري على جائزة "إيمي" في عام 2016 عن تجسيده دور والد الممثلة، هانا تاد هورفاث، في فيلم Girls أو الفتيات.

كما شارك سكولاري في بطولة مسلسل غوثام، ولعب شخصية بيتر مادوف في مسلسل "مادوف" الشهير.

المصدر: "سبوتنك"