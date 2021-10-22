فيلم "هليوبوليس" يمثل الجزائر في مسابقة الأوسكار العالمية (فيديو)

بعد سحبه من المشاركة في مسابقة عام 2019، سيمثل فيلم هليوبوليس الجزائر في مسابقة الأوسكار العالمية.

وفصلت اللجنة الجزائرية الخاصة بالأعمال المرشحة لتمثيل الجزائر في مسابقة الأوسكار في هوية الفيلم الذي سيحمل اسم الجزائر في هذه المسابقة حيث تم رسميا إعادة ترشيح فيلم "هليوبوليس" للأوسكار على حساب فيلم يمينة قيقي الذي رشحه أيضا المركز الجزائري لتطوير السينما للمسابقة نفسها.

ولم ينل فيلم يمينة قيقي "الأخوات"، رضا اللجنة المتكونة من لخضر حمينة من كل من بلقاسم حجاج رشيد بن علال، ياسمين شويخ، سليم عقار وسليم داد.

وفضلت اللجنة إعادة ترشيح فيلم جعفر قاسم بعد أن رشح في مسابقة 2019 وتم سحبه بسبب عدم استيفائه لشرط العروض التجارية بسبب أزمة كورونا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية