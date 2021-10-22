"قضينا معك لحظات موسيقية لا تنسى".. رحيل قائد الأوركسترا برنارد هايتينك

رحل عن عالمنا ليلة أمس قائد الأوركسترا الهولندي الشهير، برنارد هايتينك Bernard Haitink، في محل إقامته بمدينة لندن، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وكان هياتينك يشغل منصب القائد الأساسي لأوركسترا لندن الفيلهارموني في الفترة من 1967-1979، ثم المدير الفني لأوبرا غليندبورن لعشر سنوات حتى عام 1988، والمدير الفني للأوبرا الملكية "كوفنت غاردن" في الفترة من 1987-2002، كما شغل منصب القائد الأساسي لأوركسترات بوسطن وشيكاغو إلى جانب عدد من أعرق فرق الأوركسترا حول العالم في أمستردام ودرسدن وغيرها.

ولد برنارد هايتينك عام 1929، وحصل على كثير من الأوسمة والجوائز كواحد من أبرز قادة الأوركسترا في المشهد البريطاني للموسيقى الكلاسيكية. وحتى في الأشهر الأخيرة من حياته، وصفت حفلاته مع أوركسترا لندن السيمفوني بأنها "ساحرة".

وقد قدم هايتينك أكثر من 450 تسجيلاً وكان يؤمن بأن وظيفة قائد الأوركسترا هي احتضان الأوركسترا لا خنقهم.

وبدأ هايتينك مسيرته الفنية عازفاً لآلة الفيولينه (الكمان)، بعد أن أمضى الكثير من طفولته تحت الاحتلال النازي. واشتهر بعد عمله مع أوركسترا إذاعة هولندا الفيلهارموني، حيث تلقى حينها عرضاً لتولي مسؤولية أوركسترا "كونسيرت غيباو" في أمستردام، وشغل هذا المنصب في الفترة من 1961-1988.

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من جانبه علق القائد الأساسي السابق لأوكسترا برلين الفيلهارموني، السير سيمون راتل، على وفاة هايتينك، بأنه "من الصعب جداً أن نتخيل أن برنارد قد تركنا: لقد كان يتمتع بحضور مستدام وإلهام لجميع زملائه من الموسيقيين. يبدو العالم الآن مكاناً أضيق وأقل سخاءً هذا الصباح.. لقد كان أحد عمالقة عصرنا النادرة، وحتى أندر وأغلى من ذلك التعبير، لقد كان عملاقاً مفعم بالتواضع".

كذلك فقد علّق المدير الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة والقائد الأساسي لأوكسترا مكتبة الإسكندرية، ناير ناجي، في صفحته على "فيسبوك"، بأن جميع صفحات الأوركسترات العالمية توشحت ليلة أمس بالسواد، حزناً على القائد العظيم، حيث كان معظم محتوى الكلمات عن المايسترو الراحل يحمل ما معناه: "لقد قضينا معك لحظات موسيقية لا تنسى"، وهو ما اعتبره ناجي قمة الإنجاز الإنساني في مجال الفنون الرفيعة، وأهم من جائزة نوبل وملايين الدولارات والمتابعين.

المصدر: RT