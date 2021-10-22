شاهد.. تسريب الفيلم "المسيء" لمصر بالتزامن مع استقالة مدير مهرجان الجونة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري، الذي أثار جدلا واسعا عقب عرضه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، وتم تسريب الفيلم بشكل كامل.

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وأبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا عرض الفيلم، غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسيء للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.

ولكن المهندس نجيب ساويرس، كان له رأي أخر، حيث نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحًا حتى الرابعة صباحاً، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة و أب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرًا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها".

وأضاف ساويرس: "صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها و لا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر اطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويًا حكومة وشعبًا للقضاء عليه.. اترك الحكم للنقاد و الجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاز على جائزة السعفة الذهبية".

ويقدم الفيلم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة.

وجاء تسريب الفيلم بالتزامن مع استقالة المخرج المصري أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي.

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا حول أسباب الاستقالة، إذ تردد أن الجائزة التي حصل عليها فيلم "ريش"، للمخرج عمر الزهيري هي السبب وراء الأزمة.

كما تردد أيضا وجود خلاف في وجهات النظر بين أمير رمسيس، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وعندما تأزم الموقف بينهما فضل رمسيس الابتعاد.

وقال أمير رمسيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في طريقي للعودة للقاهرة، مفعم بمشاعر جياشه لبرنامج أفلام تم وضعه بكامل الشغف والحب.. فخور بردود فعل الجمهور والنقاد والصناع".

وأضاف: "5 سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لأبدأ رحلة جديدة.. واثقا أنني أترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل".

وعن أسباب الاستقالة قال: "أعتذر عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني وفريق إدارة المهرجان.. وأريد أن أوضح أن الأسباب التي تناثرت منذ تسرب الخبر عارية من الصحة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية