مشاريع RT تترشح للنهائيات في مسابقة عالمية أخرى

ترشحت عدة مشاريع فنية وثقافية لـ RT إلى نهائيات مسابقة Promax Global Excellence Awards 2021 العالمية المعنية بمجال الترويج والتصميم الإعلامي.

وعن فئة "الأخبار: والفيديوهات الترويجية المخصصة للانتخابات" في المسابقة ترشح الفيديو الترويجي الذي صممته RT بتقنية deepfake والذي يحكي عن الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

أما عن فئة "الفيديوهات الترويجية الأكثر تسلية" فقد ترشح لنهائيات المسابقة الفيديو الترويجي القصير الذي استعرضت فيه RT كيف سيكون عمل ترامب في محطة تلفزيونية في حال خسارته في الانتخابات.

كما ترشح الفيديو الذي خصص للاحتفال بافتتاح قناة RT باللغة الإسبانية إلى نهائيات المسابقة عن فئة "الأخبار: أفضل برامج ترويجية".

أما مشروع "صفحات النصر" RT# Pages of Victory الذي صممته RT للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية فقد ترشح لنهائيات المسابقة عن فئة " أفضل استخدام للشبكات الاجتماعية للترويج للبرنامج" وعن فئة " أفضل محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويحكي هذا المشروع عن تاريخ الحرب العالمية الثانية عبر عدة منصات إلكترونية مثل"فيسبوك" وإنستغرام"و"يوتيوب" و"تويتر".

وترشح مشروع "الرسالة الأبدية" لـ RT إلى نهائيات المسابقة أيضا عن فئات " أفضل تكامل للمواهب في الشبكات الاجتماعية" و"أفضل محتوى في الشبكات الاجتماعية" و "أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج للبرنامج".

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أما سلسلة فيديوهات" War: Children Drawings in VR Animation" فترشحت للنهائيات عن فئة "أفضل ابتكار تقني في الأعمال الرقمية"، إذ تضمنت هذه الفيديوهات رسومات للأطفال من زمن الحرب العالمية الثانية، تم تصويرها على شكل رسوم متحركة افتراضية بواسطة فنانين مشهورين في هذا المجال.

ووصلت إلى نهائيات المسابقة أيضا 4 أعمال فنية صممتها قناة RT America.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز النهئية للمسابقة في 18 نوفمبر القادم خلال احتفالية ستعقد عبر حدث مباشر عبر الإنترنت.

المصدر: RT