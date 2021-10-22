فنان روسي يشارك في معرض فن معاصر بالجيزة المصرية

افتتح يوم 21 أكتوبر في منطقة الجيزة على خلفية الأهرامات معرض فن معاصر خاص بالضيوف أطلق عليه"Forever Is Now 2021" (إلى الأبد الآن).

وهو أول معرض فني دولي يقام في أهرامات الجيزة . وقدم فنانون يمثلون بلدانا مختلفة، بما فيها روسيا، أعمالهم الفنية في المعرض الذي سيفتح للجمهور يوم 23 أكتوبر.

كما يتسنى للحضور الوصول إلى الإنترنت عبر شبكة واي فاي مجانية توفرها شركة "اأورنچ مصر"، حيث تسهل الشركة على زوار المعرض من Art D’Égypte التعرف على كافة تفاصيله وفعالياته عبر تطبيق خاص من تطوير مختبرات "أورنچ لاب".

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وقالت نادين عبدالغفار مؤسسة Art D’Egypte : "إقامة معرض فن معاصر في منطقة الأهرامات التاريخية يعني أننا بصدد فعالية فريدة من نوعها تمزج التراث الإنساني العظيم بمواهب مليئة بالإبداع في العصر الحديث، خاصة وأنه المعرض الأول من نوعه في المنطقة العريقة التي يمتد تاريخها عبر آلاف السنوات".

وقال الفنان الروسي، ألكسندر بونوماريوف، الذي قدم في المعرض عمله الفني "أوروبوروس" إن "التركيب الفني الذي أبدعناه يمر بخط واحد مع الأهرامات، بصفته عملا فنيا بارتفاع 16 مترا يكرس إلى الخلود والأبدية. وإنه عبارة عن مَركبين تفصل بينهما ساعة رمل مصنوعة على شكل هرمين زجاجيين وقاعدة خزفية تصور الشعار الشهير لـ uroboros ، وهو ثعبان يلدغ ذيله.

يذكر أن علماء الآثار قد عثروا بالقرب من الأهرامات على هرمين شمسيين متشابهين.

المصدر: تاس