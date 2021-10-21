وزير الإعلام السوري: تشكيل لجنة رقابية مشتركة "لتقييم الأعمال الدرامية"

قال وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق إن لجنة رقابية مشتركة سيتم تشكيلها لتقييم الأعمال الدرامية تتكون من عدة جهات بإشراف وزارة الإعلام.

وخلال اجتماع في غرفة صناعة دمشق مع لجنة المنتجين الدرامية والسينمائية قال الحلاق إن النهوض بواقع الدراما السورية "مسؤولية مشتركة وواجب وطني لما لها من دور فاعل ومكمل للإعلام".

وأضاف أن "من حق مؤسسات الإنتاج أن تعمل وتربح ومن واجب وزارة الإعلام أن تشرف على عملها بما يخدم مصلحة البلاد وتعزيز الفكر الذي تحمله الدراما التي يجب أن تنقل صورة سوريا وتحويلها لصناعة درامية سورية رفيعة المستوى".

وقال الحلاق إن وزارة الإعلام ستكون "البيئة الحاضنة لتلك الصناعة دون التدخل بتفاصيل عملها"، ودعا إلى "تنظيم تلك المهنة بشكل غرفة أو اتحاد يتم التعاون بينه وبين الوزارة".

وتركزت مداخلات المنتجين حول ما يواجهونه من عراقيل ومنها ما يخص قبول الرقابة ورفضها لأعمالهم.

وحول ذلك وعد الوزير بإيجاد الحلول وتشكيل لجنة رقابية تتكون من لجنة صناعة السينما والمنتجين والوزارة، وتكون قراراتها ملزمة.

المصدر: "سانا"