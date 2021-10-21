كندي يفوز بمسابقة "فردريك شوبان" الدولية لعازفي البيانو

فاز الكندي، بريوس سيايو لو، بمسابقة "فريديريك شوبان" الدولية الـ18 لعازفي البيانو الشباب في وارسو. أعلن ذلك مساء الخميس 21 أكتوبر على الموقع الرسمي للمسابقة.

سيحصل الموسيقي على ميدالية ذهبية وجائزة رئيسية قدرها 40 ألف يورو.

وشغل المركز الثاني عازف البيانو الياباني، كيوهي سوريتا وعازف البيانو الإيطالي أذربيجاني الأصل، ألكسندر حاجييف. ونالا ميداليات فضية و30 ألف يورو، وذهبت البرونزية و20 ألف يورو لـ مارتن جارسيا من إسبانيا.

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سيحصل المشاركون الذين احتلوا المرتبات الرابعة والخامسة والسادسة على 15 ألف يورو و10 آلاف

يورو و7 آلاف يورو على التوالي، وسيحصل باقي المتسابقين في الدور النهائي على 4 آلاف يورو.

لم يتم تكريم الممثلة الروسية، إيفا غيفورجيان، البالغة من العمر 17 عاما التي تأهلت للدور النهائي بأية جائزة.

يذكر أن مسابقة "شوبان" تعد من أقدم المسابقات الموسيقية في العالم وتقام مرة واحدة في كل 5 أعوام منذ عام 1927. ويمكن أن يشارك فيها الموسيقيون الذين لم يتجاوز عمرهم 29 عاما.

ومن الضروري أداء أعمال شوبان حصريا. وفي الجولة الأولى، يقدم المتسابقون للجنة التحكيم مهارة أداء المقطوعات الموسيقية، وفي الجولة الثانية يعزفون الأساطير الموسيقية والشيرزوس والفالس، وفي الجولة الثالثة يعزفون السوناتات والمازوركاس، وفي النهاية يعزفون حفلات البيانو.

يذكر أن عازف البيانو الروسي، ميروسلاف كولتشيف، كان قد احتل المركز الأول في المسابقة الدولية الثانية للبيانو الكلاسيكي، والتي أقيمت في 4 سبتمبر في دبي. وذهب المركز الثاني أيضا إلى الموسيقي الروسي، فيكتور ماسلوف. وشارك في المسابقة 70 موسيقيا مثلوا 20 دولة. وزاد الجائزة الإجمالية للمسابقة عن 300000 يورو.

المصدر: نوفوستي