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شاهد.. ظهور الفنانة بشرى لأول مرة بعد تعرضها لحادث

الثقافة والفن

شاهد.. ظهور الفنانة بشرى لأول مرة بعد تعرضها لحادث
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ظهرت الفنانة المصربة بشرى، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لأول مرة بعد الحادث الذي تعرضت له.

شاهد.. ظهور الفنانة بشرى لأول مرة بعد تعرضها لحادث
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وجاء ظهور بشرى بعدما تعرضت لحادث سير أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد مع المذيع محمد مكاوي.

وحضرت بشرى برفقة زوجها وتلقت تحية الحضور ما أن وصلت للقاعة.

المصدر: في الفن

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