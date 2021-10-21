مسرح "البولشوي" بموسكو يحتفل باليوم العالمي للباليه

احتفل مسرح "البولشوي" الأكاديمي الحكومي بموسكو الثلاثاء 19 أكتوبر باليوم العالمي للباليه على الإنترنت.

حيث تم البث الحي لعرض أجزاء من البروفات ولقاءات بفرقة الباليه مقابلات صحفية مع نجوم الباليه الروسي.

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صرحت بذلك لوكالة "تاس" الروسية المتحدثة الرسمية باسم "البولشوي"، كاترينا نوفيكوفا. وقالت إن "البولشوي" يحتفل باليوم العالمي للباليه منذ عام 2014. وشاطرته العام الجاري في الاحتفال على الإنترنت فرقة الباليه البريطانية الملكية وفرقة الباليه الأسترالية، فضلا عن 50 شركة متخصصة في عرض الباليه أتاحت فرصة للجمهور لإلقاء نظرة إلى ما وراء الكواليس والاقتراب من نجوم الباليه الصاعدة الذين قد بدأوا في تحقيق مسيراتهم الإبداعية. وهناك 9 مسارح تشارك لأول مرة في الاحتفال إلى جانب شركات كلاسيكية مثل مسرح الباليه الأمريكي ومسرح باريس للأوبرا والباليه الياباني القومي وباليه كاب تاون.

ومثّل روسيا في الاحتفال، إلى جانب مسرح "البولشوي" مسرحا "ماريينسكي" و"ميخايلوفسكي" في بطرسبورغ. وانضم إليهما مسرح "تشايكوفسكي" في بيرم ومسرح يكاترينبورغ" الأكاديمي الحكومي.

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وقد بدأ الاحتفال على الانترنت الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش ( الساعة الـ13 بتوقيت موسكو) يوم 19 أكتوبر حيث عرض باليه لندن الملكي جزءا من بروفة الباليه الجديد بعنوان "مشروع دانتي"، الذي أداره مصمم الباليه، واين ماكغريغور، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ700 لوفاة الشاعر الإيطالي العظيم.

أما النجم السابق لباليه "البولشوي" دافيد هولبرغ، الذي تولى في يناير الماضي رئاسة فرقة الباليه الأسترالية فقدم للجمهور على الإنترنت درس باليه، ثم عرض أجزاء من بروفات الباليه "روميو وجوليت".

وفيما يتعلق ببرنامج "البولشوي" على الإنترنت استغرق 3 ساعات وقدمه نجم الباليه الروسي، أرتيوم أوفتشارينكو وراقصة الباليه، أنا تورازاشفيلي. وتضمن البرنامج أجزاء من بروفات الباليهات "أورلاندو"، "بايادير"، "دون كيشوت" و"ابنة فرعون".

المصدر: تاس