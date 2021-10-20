منتجة فلسطينية: "صناع السينما الفلسطينيون مجاهدون ومقاتلون"

أكدت المنتجة الفلسطينية مي عودة، المشاركة حاليا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، أن صناع السينما الفلسطينيين "مجاهدون ومقاتلون".

قالت المنتجة الفلسطينية مي عودة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين: "صناع السينما الفلسطينيون مدافعون عن الرواية الفلسطينية بأفلامهم، ودائما يتحدَون كل هذه الوجهة الغربية لتغيير وجهة نظر الأفلام الفلسطينية"

وأضافت: "دايما احنا بنقاتل عشان نثبت الرواية الفلسطينية ومنعملش تضحيات أمام السوق الغربي"

وعن إطلاق منصة "نتفليكس" مجموعة قصص فلسطينية وعرض 32 فيلما لبعض أفضل صانعي الأفلام في العالم العربي قالت عودة: "نتفليكس اشترت أفلامنا جاهزين لم يكن هناك تدخل، وكان في أفلام قديمة وجديدة أفلام وثائقية وأفلام قصيرة أخدتها كاملة وطبعا احنا لن نوافق على تغيير أي شيء بمحتوى الأفلام"

وأكدت مي عودة "احنا كصناع الأفلام الفلسطينية نعتبر كخط الدفاع الأول للدفاع عن روايتنا وعن سياستنا"