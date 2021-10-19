 
مباشر

"أنا للنبي غنيت"..الفنانة لطيفة التونسية تطرح دعاء "أشرف الأعراب" بصوتها (فيديو)

الثقافة والفن

الفناة لطيفة التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjg1

نشرت الفناة لطيفة التونسية، دعاء "أشرف الأعراب" بصوتها، عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

إقرأ المزيد
بالفيديو..الشيخ أحمد الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة من مصحف الأزهر الشريف
بالفيديو..الشيخ أحمد الطيب يهدي الرئيس السيسي نسخة من مصحف الأزهر الشريف

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت لطيفة: "‏من حبي في سيدنا النبي.. أنا للنبي غنيت".

تجدر الإشارة إلى أن "أشرف الأعراب" من كلمات ‎الإمام البوصيري من بردة المديح، وألحان وتوزيع ‎إسلام صبري.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا