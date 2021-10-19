"أنا للنبي غنيت"..الفنانة لطيفة التونسية تطرح دعاء "أشرف الأعراب" بصوتها (فيديو)
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نشرت الفناة لطيفة التونسية، دعاء "أشرف الأعراب" بصوتها، عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت لطيفة: "من حبي في سيدنا النبي.. أنا للنبي غنيت".
تجدر الإشارة إلى أن "أشرف الأعراب" من كلمات الإمام البوصيري من بردة المديح، وألحان وتوزيع إسلام صبري.
المصدر: RT
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