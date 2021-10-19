الإعلان عن الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي

أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي عن أسماء الفائزين بالمسابقة لهذا العام.

وفي حفل افتراضي عبر الإنترنت، بالمركز الصحفي للوسائط المتعددة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" أعلنت اللجنة المسؤولة عن المسابقة أن الجائزة الكبرى ذهبت لشخصين هما، المصورة الفوتوغرافية، ماريا جيلمان، عن سلسة صورها "M + T"، والمصور التركي، سيبنيم كوشكون عن صورته "خطر جديد تحت الماء:نفايات كوفيد-19".

وفي حديثه عن الأعمال المشاركة في المسابقة لهذا العام قال المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف: "الصورة الفوتوغرافية هي فن صادق للغاية في يومنا الحالي، فمن أجل التقاط الصورة المناسبة يجب أن تكون قريبا من الحدث، ومن المكن أن تكون في حرب أو صراع أهلي، وهكذا كان أندريه ستينين في جميع المناطق الساخنة من العالم".

وتجسد سلسلة صور "M + T" التي فازت بالمسابقة قصة مؤثرة عن زوجين مسنين مصابين بمتلازمة داون يعيشان في قرية مع المعلمين والمتطوعين ومع أشخاص يعانون من إعاقات جسدية وعقلية مختلفة، وكان هدف مصورة هذه السلسلة إظهار أن الحب لا يعرف الحدود أو العوائق.

أما الصورة الثانية التي التقطها كوشكون فحاول المصور من خلالها تسليط الضوء على مشكلات التلوث البحري، ومشكلات تراكم النفايات البلاستيكية التي يخلفها البشر وتتاذى منها الطبيعة.

وعن فئة "أفضل الأخبار" في المسابقة فاز العمل الذي قدمه المصور الصحفي الإندونيسي، جوشوا إيرواندي، والذي يحمل اسم "التكلفة البشرية لكوفيد-19".

كما برزت في جوائز المسابقة صورة "الانقسام" التي التقطها المصور الهندي، تشاندان هانا، وصورة "غزو الجراد في شرق إفريقيا".

وعن فئة "بورتريه. بطل من زماننا" فاز العمل الذي قدمه المصور الروسي، سيرغي بوبيليف "وجوه عصرنا، والذي حاول أن يجسد فيه الجهد الكبير الذي قدمه الأطباء أثناء فترة انتشار الوباء، والعمل الذي قدمه المصور الهندي، شرفات علي بعنوان "كشمير: إرث مثير للجدل".

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يحاولون لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

وشارك في المسابقة :

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية بالكامل "روسيا كولتورا"

القناة التلفزيونية "موسكو 24"

وبوابة المعلومات والأخبار "فيستي"

المشاركون من الإعلام الدولي في المسابقة:

- وكالة أنباء وراديو سبوتنيك.

- قناة وبوابة "روسيا اليوم"

- وكالة أنباء "أسكا نيوز"

- دار النشر الروسي "إندبيندنت ميديا"

- وكالة أنباء "تيلام"

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- وكالة أنباء "آنا"

- مجموعة شنغهاي يونايتد ميديا ​​

- بوابة الويب لصحيفة "تشاينا ديلي"

- بوابة الويب "ذا بيبر"

- شبكة الميادين الإعلامية

- وكالة أنباء "برينسا لاتينا"

- بوابة الإنترنت "دي بي دبليو"

- في وضع شركاء القطاع، يتم دعم المسابقة من قبل اتحاد الصحفيين في روسيا

- بوابة معلومات "يونغ جورناليستس"

- بوابة الصور الروسية

- البوابة الإلكترونية لمدرسة التصوير "أكاديمية التصوير"

- مجلة "فوتو أرجنتينا"

- نادي التصوير الصحفي في نيودلهي

- مجلة "إل إف مغازين"

- بوابة "كل ما يتعلق بالصور"

- مجلة "فوتوغرافي إي واي إي"

- مجلة "آرت دوك"

بوابة الإنترنت "آي فوتو تشانيل"

- منصة شركاء الدولية (مهرجان فوتون)

المصدر: RT