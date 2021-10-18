نقيب الفنانين المصريين يؤكد في لجنة لمجلس النواب أهمية قرار السيسي لتخصيص تأمين صحي للفنانين
Globallookpress
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أعلن نقيب الفنانين في مصر أشرف زكي، أنه "لأول مرة في التاريخ المصري" يهتم رئيس بمسألة التأمين الصحي للفنانين.
وأضاف زكي خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعات مقدمة من الحكومة أنه "باختصار مشكلاتنا في المهن التمثيلية ضعف موارد النقابة والبعض ينظر إلينا بأننا كل الفنانين مشاهير وهذا غير صحيح".
وتابع: "موارد النقابة من أنفسنا أي نحصل على نسبة محدودة وهي 2% من الذين يعملون وهذه نسبة ضعيفة جدا. وأكد أنه ليس ضد ورش التمثيلية ولكن يجب أن تقنن، مضيفا: "هناك من ينصب ويقول بعمليات نصب علي الصغار باسم الورش التمثيلية".
المصدر: "اليوم السابع"
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