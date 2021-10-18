 
مباشر
عاجل
وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

فيديو جديد لمحمد رمضان يراقص المضيفات: بحب أجيبها وهي طايرة!

الثقافة والفن

فيديو جديد لمحمد رمضان يراقص المضيفات: بحب أجيبها وهي طايرة!
فيديو جديد لمحمد رمضان يرقص صحبة المضيفات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj7s

شارك الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الاثنين، فيديو جديد له وهو يرقص صحبة مضيفات طائرته الخاصة.

إقرأ المزيد
محمد رمضان يرد لأول مرة على فيديو المضيفات الراقصات المثير للجدل
محمد رمضان يرد لأول مرة على فيديو المضيفات الراقصات المثير للجدل

وعلق رمضان على الفيديو عبر صفحته في تطبيق "انستغرام"، مروجا لأغنيته الجديدة: "أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب، والأغنية الجديدة جو البنات النهاردة الساعة 4، بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان مثل هذا الفيديو، حيث لاقى فيديو مشابه نشره قبل أيام غضبا كبيرا وأثار جدلا واسعا، حيث ظهر وهو يرقص مع نفس المضيفات على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، وعلقا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا