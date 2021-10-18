فيديو جديد لمحمد رمضان يراقص المضيفات: بحب أجيبها وهي طايرة!

شارك الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الاثنين، فيديو جديد له وهو يرقص صحبة مضيفات طائرته الخاصة.

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وعلق رمضان على الفيديو عبر صفحته في تطبيق "انستغرام"، مروجا لأغنيته الجديدة: "أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب، والأغنية الجديدة جو البنات النهاردة الساعة 4، بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان مثل هذا الفيديو، حيث لاقى فيديو مشابه نشره قبل أيام غضبا كبيرا وأثار جدلا واسعا، حيث ظهر وهو يرقص مع نفس المضيفات على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، وعلقا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

المصدر: RT