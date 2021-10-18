جائزة خالد الخطيب الدولية – 2021: فئة جديدة ومكافأة نقدية

تتلقى قناة RT طلبات المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية Khaled Alkhateb International Memorial Awards وهي جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع.

وتم تأسيس الجائزة تكريساً لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب الذي قتل في سوريا، حيث كان يعمل لصالحRT Arabic .

أسست RT في هذه السنة فئة جديدة: "أفضل الأعمال الصحفية الإنسانية: ما بعد الحرب" تتنافس فيها الأفلام الوثائقية والتقارير والمقالات الصحفية التي تتحدث عن عواقب النزاعات العسكرية بصرف النظر عن الزمن المنصرم منذ الأحداث، حول مصير الأفراد والشعوب بأكلمها بعد معاناة الحرب وخلال العودة إلى الحياة السلمية.

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات:

- أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة النص المكتوب.

- أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة الفيديو؛

- ما بعد الحرب: نص/ فيديو

سيحصل الفائزون بجوائز خالد الخطيب الدولية التذكارية 2021 على جائزة نقدية قدرها 200 ألف روبل.

كان ضمن لجنة التحكيم خلال السنوات الماضية صحفيون أجانب وروس يمثلون وسائل الإعلام الأخبارية التي تغطي النزاعات في كل أنحاء العالم، وكذلك خبير في مجال العلاقات الدولية، ومن بينهم الصحفية والمقدمة التلفزيونية ايرادا زينالوفا والمراسل الحربي يفغيني بودوبني، والصحفية والكاتبة والخبيرة في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية إيفا غولينجر، والخبير بالدول العربية مراسل جريدة Youm7 المصرية أحمد جمعة، ومدير التنمية في الرابطة الدولية لهيئات البث الدولية AIB توم ريغ، والمراسل الحربي للجريدة الإيطالية il Giornale جان ميكاليسين، والصحفي اليوناني الفائز بجوائز دولية قسطنطينوس أنطونوبولوس.

يمكن الاطلاع على شروط المشاركة وتقديم الطلب في موقع الجائزة https://awards.rt.com