الأكاديمية العالمية للبحوث التربوية تدرج معلما تونسيا في قائمة أفضل 100 مدرس في العالم

اختارت الأكاديمية العالمية للبحوث التربوية بالهند، في الدورة الرابعة لجائزة أفضل مدرس في العالم، المعلم التونسي نبيل حميدة، لينضم إلى قائمة أفضل 100 معلم في العالم لسنة 2021.

واختارت لجنة التحكيم المشرفة على هذه المسابقة المشروع الذي تقدم به المعلم التونسي ضمن قائمة أفضل 100 مشروع يعنى بالنهوض بمجال التربية والتعليم.

وقد تم اختيار الفائزين من ضمن 26 ألف معلما مترشحا من 110 دولة.

ويهدف مشروع المربي الذي جاء تحت عنوان "من أجل مدرسة ريفية ديناميكية ثقافيا"، إلى تسليط الضوء على أهمية الأنشطة الثقافية في تنشئة وتربية التلاميذ على أسس سوية.

ويسعى حميدة من خلال المشروع الذي تقدم به إلى تحويل المدرسة إلى حاضنة لعديد الأنشطة الثقافية التي يؤطرها عدد من المربين بصفة تطوعية، ويعمل عليها المدرس خارج أوقات الدراسة.

المصدر: موزاييك