الفنانة اللبنانية إليسا معلّقة على أحداث الطيونة: نزع السلاح أهم من حل الأزمات الاقتصادية

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الطيونة يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه "لا مساواة بين اللبنانيين بوجود فريق يحمل السلاح".

وفي تصريح لقناة "الجديد"، قالت إليسا إن "نزع السلاح أهم من حل الأزمات الاقتصادية، فلا يمكن أن نترك لكل فرد مهمة حماية نفسه لنرى مشاهد القذائف والأسلحة الذي رأيناه في الطيونة".

وأضافت: "طالما أن هناك فريق يتحكم بالبلد بقوة السلاح فهذا يعني غياب المساواة بين جميع المواطنين، وأول ما يجب تغييره هو تحقيق هذه المساواة".

واعتبرت أن "ما حصل في الطيونة هو نتيجة الشحن، فهم يتحدثون معنا كأنهم آلهة"، مضيفة: "عم يربحونا جميلة إنو معهم سلاح".

وعن "ثورة 17 تشرين" التي اندلعت في العام 2019، أشارت إلى أن "الثورة مستمرة وهي بدأت منذ عامين وستستمر من أجل التغيير و تكلفنا دماء وشهداء".

وتابعت: "أقدر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،وعتبي عليه أنه أوصل ميشال عون إلى الرئاسة وسلمنا العهد بعد ذلك إلى إيران وحزب الله".

المصدر: "الجديد"