وكالة: قيمة مسلسل "لعبة الحبار" تقترب من 900 مليون دولار

ذكرت وكالة "بلومبرغ" استنادا لأرقام داخلية لدى شركة "نتفليكس" أن قيمة مسلسل "لعبة الحبار" الذي تبثه الشبكة، وهو أكبر مسلسل من إنتاجها الأصلي، تقدر بما يقارب 900 مليون دولار.

وفي المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38.58 مليون دولار).

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ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر وأصبح محل اهتمام على الصعيد العالمي.

وذكرت بلومبرغ أن إنتاج المسلسل تكلف فقط نحو 21.4 مليون دولار.

ووفقا للتقرير الذي استندت إليه "بلومبرج" في تقديراتها، فقد شاهد 132 مليونا دقيقتين على الأقل من المسلسل في أول 23 يوما من إصداره.

المصدر: "رويترز"