بعد تقليده لطريقة كلام الرئيس قيس سعيد.. ممثل تونسي يتلقى تهديدات بالقتل (فيديو)

كشف الفنان التونسي، لطفي العبدلي، عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب تقليده لطريقة كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال العبدلي، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام" أمس السبت، إنه قام بتقليد الرئيس التونسي في برنامجه الجديد، لكنه فوجئ بهجوم شرس عليه.

حيث وجه له العديد من الأشخاص عبر "فيسبوك" تهديدات بالقتل، إضافة إلى كمية الشتائم الكبيرة التي تعرض لها وأفراد عائلته.

وأضاف: "قلدنا كل الرؤساء، راشد الغنوشي، والباجي قائد السبسي، والمنصف المرزوقي قلنا عليه طرطور، لكن حينها كان الأمر عاديا، وعندما قلدت قيس سعيد أصبح مقدسا، وأصبحت أمس بهيبة الدولة!".

المصدر: RT