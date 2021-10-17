الفريق السينمائي الروسي أنجز مهمته بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية (مشاهدات وانطباعات)

أعلن المدير العام للقناة الأولى الروسية، قسطنطين إرنست، أن الفريق السينمائي الذي عاد اليوم من محطة الفضاء الدولية أنجز خطة التصوير في الفضاء لفيلم "التحدي" بنسبة 120%.

وقال مدير القناة الروسية الأولى في تصريح اليوم الأحد، بعد عودة الفريق السينمائي من محطة الفضاء الدولية: "سعداء للغاية لأن كل شيء انتهى بنجاح لدرجة أن الفريق أنجر ليس فقط 100%، ولكن 120% من خطة التصوير".

وأضاف إرنست أن الممثلة، يوليا بيريسيلد، أخبرته بروعة ما شاهدته من الفضاء، وكيف أن الوقت مر بسرعة، وأكدت أن المشاهد تبدو مذهلة من وجهة النظر السينماتوغرافية.

وأشار إلى أن الجميع شاهد العديد من الأفلام حيث جرت محاكاة انعدام الوزن والدوران في المدار، لكن الواقع مختلف تماما.

وقالت الممثلة بيريسيلد في معرض جوابها عن سؤال توجهت به قناة "RT"، حول ما إذا كانت تعتقد أن هذ الفيلم هو الأهم في مسيرتها: "سنرى ذلك لاحقا".

وقضى الفريق السينمائي الروسي 12 يوما في محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم "التحدي"، وهو الأول من نوعه الذي يتم تصويره في الفضاء.

المصدر: نوفوستي