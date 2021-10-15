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وسائل إعلام تكشف أغرب إطلالة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

الثقافة والفن

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ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بإطلالة وصفت بـ"الأغرب" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء الخميس.

وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان أحمر، ونسقت قفازات جلدية من نفس اللون، وارتدت على رأسها قبعة حمراء ضخمة.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن في العالم العربي.

وانطلقت أمس الخميس الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتستمر من 14 إلى 22 أكتوبر الجاري.

المصدر: مصراوي

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