إعلان أسماء الفنانين الحائزين جائزة "بوشكين" في روما

حاز كل من المخرج السينمائي الروسي، أندريه كونتشالوفسكي ورئيس أكاديمية الفنون الجميلة الروسية، زوراب تسيريتيلي والممثل الروسي، سيرغي بيزروكوف جائزة "بوشكين" الدولية.

وقد تم إعلان أسمائهم الخميس 14 أكتوبر في قصر "ماداما" في روما. أما مراسم توزيع الجوائز فتقام الجمعة 15 أكتوبر في الدار الروسية بروما.

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ويتم منح جوائز "بوشكين" الدولية العام الجاري بمناسبة حلول الذكرى الـ200 لميلاد الكاتب الروسي، فيودور دوستويفسكي (1821 – 1881).

ويذكر أن جائزة "بوشكين" الدولية تم تأسيسها عام 2014 من قبل جمعية "أصدقاء روسيا العظيمة" الثقافية وبدعم من صندوق "العالم الروسي". ويتم منح الجائزة مرة واحدة في كل عامين تقديرا لدور الحاصلين عليها من الفنانين والأدباء والعلماء في تعزيز العلاقات الروسية الإيطالية.

ومنح أندريه كونتشالوفسكي جائزة "بوشكين " الدولية لقاء إخراجه فيلم "الخطيئة" عن الفنان الإيطالي، مايكل أنجلو عام 2019 في مختلف المدن الإيطالية. وتم تكريم زراب تسيريتيلي بالجائزة لقاء نحته 3 تماثيل في إيطاليا. أما سيرغي بيزروكوف فمنح جائزة "بوشكين" تقديرا لأدائه أدوار الكتاب الروس.

وبالإضافة إلى الفنانين المذكورين منحت جائزة "بوشكين" الشاعرة الإيطالية، فرانتشيسكا ماريا ريكي لقاء تأليفها لكتاب" خطوات الحياة" والمترجمات الإيطاليات، جوليا دي فلوريو، أليتشي فارينا، غيلينا فريدا بيريدا، لقاء ترجمتهن لرسائل دوستويفسكي إلى اللغة الإيطالية.

المصدر: تاس