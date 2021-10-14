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"شيخ كار" المخرجين السوريين في العناية المشددة

الثقافة والفن

المخرج السوري هشام شربتجي
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ذكرت نقابة الفنانين في سوريا أن المخرج هشام شربتجي في العناية المشددة في أحد مشافي دمشق بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وقالت ابنة الفنان المخرجة رشا شربتجي إن "شيخ كار المخرجين بحاجة دعواتكم"، وأضافت أن وضع والدها دقيق.

كذلك كتب عدد من الفنانين السوريين متمنين الشفاء لشربجي الذي يعد من أبرز المخرجين السوريين وأحد المساهمين في نهضة الدراما السورية.

وشربجي من مواليد دمشق 1948، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، قبل أن يتابع دراسته في ألمانيا.
له عدد من الأعمال التلفزيونية، غلب فيها الكوميدي، ومنها سلسلة "مرايا" التي ارتبطت باسم الفنان ياسر العظمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى سلسلة "عيلة خمس نجوم"، و"أحلام أبو الهنا" بطولة دريد لحام، و"يوميات جميل وهناء" بطولة أيمن زيدان، و"أسرار المدينة" و"أيامنا الحلوة" و"أقارب وثعالب" و"المفتاح" وأخيرا "مذكرات عشيقة سابقة" (عام 2017) وهو مسلسل سوري لبناني.

المصدر: RT

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