شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية بالمدارس

قالت الفنانة شمس الكويتية إنها مع تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، معتبرة أن ممارسة العلاقة الحميمة خارج نطاق الزواج حرية شخصية.

وحول حقيقة إقدامها على إقامة علاقة حميمة بدون الزواج، أجابت: "للأسف لأ.. لأن اللي أمامي يريد الزواج سريعا قبل أن أصرف النظر عنه"، مشيرة إلى أن سبب عدم استقرارها في الزواج هو "شعورها بالقيود والخنقة النفسية".

وأضافت: "لا أريد الزواج في العالم العربي.. أريد الزواج في أوروبا لأن القوانين في العالم العربي مجحفة بحق المرأة. الشريعة الإسلامية أتت من القرآن، والقرآن حمال أوجه وهناك من يريد تفسيره على أساس مصلحته.

المصدر: RT