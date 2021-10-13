 
مباشر

شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية بالمدارس

الثقافة والفن

شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية بالمدارس
الصورة من "انستغرام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri1t

قالت الفنانة شمس الكويتية إنها مع تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، معتبرة أن ممارسة العلاقة الحميمة خارج نطاق الزواج حرية شخصية.

وحول حقيقة إقدامها على إقامة علاقة حميمة بدون الزواج، أجابت: "للأسف لأ.. لأن اللي أمامي يريد الزواج سريعا قبل أن أصرف النظر عنه"، مشيرة إلى أن سبب عدم استقرارها في الزواج هو "شعورها بالقيود والخنقة النفسية".

وأضافت: "لا أريد الزواج في العالم العربي.. أريد الزواج في أوروبا لأن القوانين في العالم العربي مجحفة بحق المرأة. الشريعة الإسلامية أتت من القرآن، والقرآن حمال أوجه وهناك من يريد تفسيره على أساس مصلحته.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا