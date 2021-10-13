بعد إشاعة عن وفاته.. الفنان ياسر العظمة: "أعيش حياة هانئة"
الفنان السوري ياسر العظمة
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علق الفنان السوري ياسر العظمة على خبر وفاته الذي انتشر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إنه يعيش حياة هانئة
وكتب العظمة عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك:
يذكر أن اسم العظمة عاد للتداول مؤخرا بعدما أعلن أن مسلسل "السنونو" سيبدأ عرضه يوم 17 الشهر الجاري، ونشر "برومو" المسلسل الذي صوره على متن سفينة في الإمارات وكان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، وتم تأجيله لأسباب "تقنية" كما سبق له أن أعلن.
يذكر أن العظمة واحد من أوائل الفنانين العرب الذين حصلوا على "الإقامة الذهبية" في الإمارات.
المصدر: RT
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