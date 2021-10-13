 
مباشر
عاجل
الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014

بعد إشاعة عن وفاته.. الفنان ياسر العظمة: "أعيش حياة هانئة"

الثقافة والفن

بعد إشاعة عن وفاته.. الفنان ياسر العظمة:
الفنان السوري ياسر العظمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhzk

علق الفنان السوري ياسر العظمة على خبر وفاته الذي انتشر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إنه يعيش حياة هانئة

وكتب العظمة عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك:

يذكر أن اسم العظمة عاد للتداول مؤخرا بعدما أعلن أن مسلسل "السنونو" سيبدأ عرضه يوم 17 الشهر الجاري، ونشر "برومو" المسلسل الذي صوره على متن سفينة في الإمارات وكان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، وتم تأجيله لأسباب "تقنية" كما سبق له أن أعلن.

يذكر أن العظمة واحد من أوائل الفنانين العرب الذين حصلوا على "الإقامة الذهبية" في الإمارات.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا