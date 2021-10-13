عمر سليمان: أنفرد بنمطي الغنائي.. وهذا سبب ارتدائي النظارة السوداء

حل المغني السوري عمر سليمان ضيفا على برنامج ناس أونلاين للحديث عن سر نجاحه والإجابة عن التساؤلات التي طرحها متابعونا على ضيفنا، الذي وصل بنمطه الغنائي للعالمية.

استهل المغني السوري الحوار بالحديث عن زيارته قبل أيام للعاصمة الروسية، واصفا موسكو بالمدينة الجميلة خاصة الساحة الحمراء التي حرص على التقاط صور فيها.

واعتبر سليمان أنه انفرد بالنمط الغنائي الذي يقدمه، وأن أسلوبه الخاص هو سر نجاحه، الذي أوصله لأهم المسارح العالمية، في دول أوروبية وولايات أمريكية، متابعا أنه كلما كان جمهوره بعدد كبير كلما ازداد حماسا وانفعالا على المسرح.

وأشار الفنان السوري إلى أن القنوات العربية "ظلمته"، مضيفا أنه أجرى حفلات في تونس والمغرب فقط.

وحول ارتدائه النظارة السوداء بشكل دائم، قال ضيف ناس أونلاين، إن الموضوع يعود لسبب طبي.

أما فيما يخص أعماله القادمة، كشف سليمان أنه انتهى من تسجيل أغنية شعبية جديدة، وسيطرح لها قريبا فيديو كليب.

المصدر: RT