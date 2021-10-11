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اكتشاف أقدم استخدام للتبغ في تاريخ البشرية بصحراء يوتا الأمريكية (صور)

الثقافة والفن

اكتشاف أقدم استخدام للتبغ في تاريخ البشرية بصحراء يوتا الأمريكية (صور)
Reuters
موقع في صحراء يوتا الأمريكية يكشف عن استخدام البشر للتبغ قبل 12300 عام
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اكتشف علماء دلائل على أقدم استخدام للتبع في العالم، وذلك في بقايا موقد بناه السكان الأوائل للمناطق الداخلية من أمريكا الشمالية قبل 12300 في صحراء سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية.

وعثر الباحثون على أربع بذور متفحمة لنبات تبغ بري في بقايا الموقد إضافة إلى أدوات حجرية وعظام بط من بقايا وجبات.

وحتى هذا الكشف، كان أقدم غليون تدخين عثر عليه في ولاية ألاباما ويعود إلى 3300 عام.

ويعتقد الباحثون أن أفرادا من البدو الرحل في موقع يوتا ربما دخنوا التبغ أو مضغوا ألياف النبات من أجل السمات التحفيزية التي يقدمها النيكوتين بداخله.

وقال عالم الآثار دارون ديوك الذي قاد البحث الذي نشر يوم الاثنين في دورية "نيتشر هيومن بيهيفير" "على نطاق عالمي، التبغ هو ملك النباتات المسكرة، والآن يمكننا القول إن جذوره الثقافية تعود إلى العصر الجليدي".

وبعد أن نشأ استخدام التبغ بين الشعوب الأصلية في العالم الجديد، انتشر في جميع أنحاء العالم بعد وصول الأوروبيين منذ أكثر من خمسة قرون.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التبغ يمثل حاليا أزمة صحية عامة في جميع أنحاء العالم، في ظل وجود 1.3 مليار مدخن له وأكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة مرتبطة به سنويا.

اكتشاف أقدم استخدام للتبغ في تاريخ البشرية بصحراء يوتا الأمريكية (صور)
Reuters
اكتشاف أقدم استخدام للتبغ في تاريخ البشرية بصحراء يوتا الأمريكية (صور)
Reuters

المصدر: "رويترز"

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