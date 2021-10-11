الفنانة المصرية رحمة حسن: "هجيب حقي بطريقتي"..

كشف الفنان المصري ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن "الفنانة رحمة حسن ليست عضوا في نقابة المهن التمثيلية"، مشيرا إلى أنها رفضت تدخل النقابة لحل مشكلتها مع المنتج هاني أسامة.

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وفي تصريحات تلفزيونية، قال أشرف زكي: "أنا اتكلمت معاها، هي أولا لها كل الاحترام والتقدير، وهي مش عضوة في النقابة...قلتلها يا أستاذة رحمة لا تدار المسائل عبر فيسبوك، حضرتك عندك مشكلة تقدمي للنقابة بشكوى"، لافتا إلى أنها ردت عليه بالقول:"لأ..أنا مش هتقدم للنقابة بشكوى.. أنا مش عضوة نقابة، أنا هجيب حقي بطريقتي، أنا كاتبة بوست ومش حشيله إلا لما الراجل ده يدفع الفلوس اللي عليه".

وكانت رحمة حسن قد زعمت أن المنتج هاني أسامة، "نصب عليها في مبلغ مالي منذ أكثر من عام".

وعلى حسابها في "إنستغرام"، قالت: "صباح الخير، أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018، وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس".

المصدر: "المصري اليوم"