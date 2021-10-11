زوج الفنانة المعتزلة شمس البارودي: زوجتي طلقت الفن منذ 40 عاما

أفاد موقع "الوطن" المصري يوم الأحد بأن الأخبار تضاربت حول عودة الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي للفن، عن طريق مشاركتها في فيلم من تأليف ابنها.

وقال الموقع إنها تواصلت مع زوجها الفنان حسن يوسف، ليرد بدوره على هذه الشائعات، موضحا حقيقة ما تم تداوله من أخبار.

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وقال الفنان حسن يوسف إن زوجته شمس البارودي، تركت التمثيل ولا نية لعودتها مرة أخرى، موضحا: "زوجتي طلقت الفن منذ عام 1981، ولا نية لعودتها للتمثيل مرة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الفيلم سيكون وثائقيا.

وأشار حسن يوسف إلى سبب تفكير ابنه عمر في إقامة فيلم تسجيلي لوالدته يروي قصتها قائلا: "ابني صعبان عليه إن محدش يعرف أي شيء عن والدته بعد تركها لمجال التمثيل"، متابعا: "يريد أن يروي قصة والدته للجمهور، وأسباب تركها لهذا المجال، في عز شهرتها".

وأضاف يوسف أن ابنه عمر يريد إخبار الجمهور عن طريق هذا الفيلم، كيف تقضي والدته حياتها بعد اعتزالها للفن.

كل ما تكبر تحلى.. أحدث صور للفنانة المعتزلة #شمس_البارودي فى عيد ميلادهاhttps://t.co/VKCmr25VqHpic.twitter.com/OYtusaiGgL — اليوم السابع (@youm7) October 4, 2021

وأردف بالقول: "ابني عمر لديه 37 عاما، ورأى والدته اعتزلت، وتفرغت لبيتها، ولزوجها، وتربية أولادها، والاهتمام بهم وبتمارينهم، خاصة لأنها كانت تذهب بهم إلى النادي فمنهم من يلعب كرة القدم والآخر السلة، لذلك يريد أن يخبر جمهورها عن حياتها بعد الاعتزال".

وبخصوص محتوى الفيلم الوثائقي، ذكر حسن يوسف أن عمر سيطرح عليها عدة أسئلة مثل: "كيفية تركها للتمثيل في عز نجوميتها"، و"كيف تفرغت لأبنائها ولزوجها"، و"ماذا فعلت بعد تركها للتمثيل"، و"مثل هذه النوعية من الأسئلة".

وعن نفي زوجته لهذه الأخبار، قال يوسف إن "الجمهور فسر أن زوجتي ستعود للتمثيل، وهذا عار تماما من الصحة.. سيناريو الفيلم الوثائقي لم يكتب حتى الآن، عمر سوف يكتبه وسوف يعرضه علينا، وبدورنا سنجري التعديلات اللازمة عليه".

فوجئت شمس البارودي بالتعليقات والانتقادات ممن يعايرونها بتاريخها الفنى ويطعنون فيها فردت على منتقديها بهذه الكلمات 👇



المصدر| اليوم السابع| https://t.co/BwbD0fulZ9pic.twitter.com/yZMcBaJxOs — Akhbarak (@akhbarak) October 10, 2021

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية