الفنان المصري خالد الصاوي يتعرض لإصابة أثناء التصوير (صورة)

أعلن الفنان المصري خالد الصاوي، يوم الأحد، أنه تعرض لإصابة في أثناء تصويره أحد المشاهد السينمائية.

ونشر الصاوي صورة له عبر صفحته في موقع "فيسبوك" وهو يجلس على كرسي متحرك، وعلق عليها بالقول: "أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله".

واستطرد: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف".

المصدر: وكالات