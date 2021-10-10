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الفنانة السورية أصالة تستيقظ على رسالة غزل من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن

الثقافة والفن

الفنانة السورية أصالة تستيقظ على رسالة غزل من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن
twitter/AssalaOfficial/media
الفنانة السورية أصالة
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تغزل الشاعر العراقي فائق حسن، بزوجته الفنانة السورية، أصالة، عبر رسالة رومانسية نشرها مع صورة تجمعهما، على حسابه في "إنستغرام".

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وعلق فائق حسن على الصورة قائلا: "كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق".

وأضاف: "يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!! يا أنت..يا معجم الأمنيات..كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة، وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي أنتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت أتوقعه..انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".

وردت عليه أصالة: "أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح..الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق..وجوابا على سؤالك اليومي قديش؟ كتير كتير".

المصدر: RT

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