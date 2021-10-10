دريد لحام : ليس لدي خليفة ولم يعد هناك كوميديا

كشف الفنان السوري، دريد لحام، عن رأيه في مستوى الأفلام السورية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يكون هناك فنان أهم منه ولكن لن يشبهه".

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وفي تصريحات لصحيفة "صدى البلد" المصرية، قال دريد لحام: "نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، لا أنظر لمستوى الأفلام ثقافيا أو فنيا، وكون صناع السينما قادرين على إنتاج فيلم في ظل هذه الظروف فهو أمر رائع، ومعظم الأفلام المتواجدة حاليا من أجل توثيق ما مرت به سوريا للأجيال القادمة، لكى يروا الحقيقة ويعرفوا ماذا حدث".

وأوضح لحام أنه "لا يوجد خليفة له في الفن وانه من الممكن أن يكون هناك فنان اهم منه ولكن لن يشبهه"، مضيفا: "في الماضي كانوا يقولون إن الفنان عبد الحليم حافظ وقف ضد وصول فنانين، ولكن رحل عبد النحليم هل له خليفة الآن..الإجابة هي لا، وحتى لو هناك أصوات أفضل منه ولكن لن تجد بينهم عبد الحليم، لأن الفن لا يورث".

وعن الكوميديا التي تقدمها الأجيال الجديدة من الممثلين، أشار دريد لحام إلى أنه "لم يعد هناك كوميديا"، وعلق الفنان السوري قائلا: "الكوميديا تأتي من تصرف الممثل والواقعية وليس من الإفيهات الغريبة التي يتداولوها على الشاشة والتي تنبع من نص غير محكوم، وأوجه تحية واحترام لكل من أضحكونا".

المصدر: "صدى البلد"