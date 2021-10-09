أسقف إسباني يعتذر عن فيديو يصور "رقصة جريئة" من أغنية "ملحد" في كاتدرائية كاثوليكية عتيقة

قدم أسقف في مدينة طليطلة الإسبانية اعتذارا لأبناء الكنيسة الكاثوليكية عن فيديو مثير تم تصويره في كاتدرائية طليطلة الشهيرة من القرن الرابع عشر.

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وقامت المغنية الأرجنتينية ناثي بيلوسو ومغني الراب سي تانغانا بتصوير مشاهد عدة من الفيديو الموسيقي لأغنية Ateo ("ملحد")، داخل الكاتدرائية التي تعد تحفة من الفن المعماري القوطي.

ويظهر الفيديو ناثي بيلوسو وسي تانغانا يرقصان في قاعات الكاتدرائية، كما يظهر في الفيديو قساوسة يتلصصون على الراقصين ثم ينضمون إليهما في نهاية الشريط ليأخذوا صورا فوتوغرافية.

وقال الأسقف المحلي في كلمة اعتذار إنه لم يكن على دراية محتوى الفيديو وإنه يستنكره.

وتخطط الدوائر الكنسية المحلية لإعادة النظر في القواعد السارية حاليا لاستخدام دور العبادة من أجل استبعاد تكرار مثل هذه الحوادث.

المصدر: RT