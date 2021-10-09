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الفنانة مايا دياب تقبل تحدي رامي عياش في لفتة إنسانية لمساعدة أطفال لبنان (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة مايا دياب تقبل تحدي رامي عياش في لفتة إنسانية لمساعدة أطفال لبنان (فيديو)
facebook @therealmayadiab
الفنانة اللبنانية مايا دياب
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أعلنت الفنانة اللبنانية مايا ديب، عن قبولها تحدي "عياش الطفولة" ضمن مبادرة "تحدي التعلم" الذي أطلقه الفنان رامي عيش، لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية.

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وأعربت مايا دياب عن شكرها لرامي عياش على اختيارها بهذا التحدي، ونقلت التحدي إلى "النائبة السابقة في البرلمان اللبناني، بولا يعقوبيان، والدكتورة ندى سويدان، والدكتور رائد لطوف، والدكتور نيكولا كيومجي".

في حين رد عياش بالقول: "باسمنا وباسم التلميذ اللي رح توصلك شهادة تسجيلو من المدرسة مباشرة، منشكرك من القلب مايا، وشكرا سلف للأحباب السيدة بولا يعقوبيان صاحبة المبادرات الكبيرة والدكتورة ندى والدكتور رائد صديق الجمعية والدكتور كيومجي".

وكانت جمعية "عياش الطفولة" قد أطلقت مبادرة "تحدي التعلم، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية، حيث أن كل شخصية فنية أو اجتماعية تقبل التحدي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل الهدف دائما هو بناء الإنسان".

المصدر: RT

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