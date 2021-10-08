نقابة المهن الموسيقية المصرية: قرار إيقاف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه
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قال المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر علاء عامر، إن قرار إيقاف المطرب الشعبي حسن شاكوش "نهائي ولا رجعة فيه".
وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية أن حسن شاكوش "لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور"، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة "بتجاهل وعدم تسليط الضوء أومتابعة مؤدي المهرجانات".
وأشار عامر إلى أنه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام بمصر وكذلك إلى جميع الجهات المسئولة تحثهم على عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.
وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أعلنت إيقاف شاكوش عن الغناء إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين المطرب رضا البحراوي.
المصدر: RT
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