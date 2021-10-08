وفاة الموسيقي والملحن السوداني يوسف القديل بعد معاناة مع المرض (صورة)

توفي الموسيقي والملحن السوداني المعروف، يوسف القديل عن عمر 60 عاما اليوم الجمعة في الخرطوم، بعد معاناة طويلة مع المرض.

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ولد القديل بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان غرب السودان عام 1961، وتلقى القديل تعليمه الأولي في ولايتي شمال وجنوب كردفان بمدينتي الأبيض والدلنج، ثم التحق بمعهد إعداد المعلمين في الفاشر شمال دارفور.

وغنى للقديل عدد من الفنانين، منهم عصام محمد نور أغنية "زمان الفرقة".

غيّب الموت صباح اليوم الجمعة، الموسيقار يوسف القديل، بعد صراع مع المرض له الرحمة و المغفرة #يوسف_الدقيلpic.twitter.com/YT73L08xTC — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) October 8, 2021

وشكل الموسيقار الراحل يوسف القديل ثنائية ناجحة مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث لحن له مجموعة من أشهر أغنياته، منذ تسعينات القرن الماضي، ومن أشهر الأغاني التي وضع القديل ألحانها: "سيب عنادك"، "ما تشيلي هم"، "نور العيون"، "تعب الريدة" وغيرها.

المصدر: "تويتر" + "اوبن سودان"