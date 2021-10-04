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جورج وسوف معلقا على أزمة منصات مواقع التواصل: "إنستغرامك راح"

الثقافة والفن

جورج وسوف معلقا على أزمة منصات مواقع التواصل:
Reuters Scanpix Sweden
الفنان السوري جورج وسوف
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علق الفنان السوري جورج وسوف على أزمة تعطل بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي المستجدة منذ ساعات حول العالم.

وقال وسوف في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "إنستغرامك راح"، نسبة إلى أغنية الفنان السوري شادي جميل "إنسى غرامك راح".

ليرد عليه مصمم الجرافيك والمبرمج والمؤلف السوري ماهر أسعد بكر: "والفيس والواتس أب داه جراح".

وتفاعل المتابعون مع دعابة وسوف التي لاقت استحسانا، حيث علق أحد المتابعين مستوحيا من أغنية للوسوف، قائلا: "تويتر: روح ولا تنسى يوم إن حبايبك هنا".

فيما استوحى آخر من أغنية سلطان الطرب سلف ودين، قائلا: "بكرا هتدفع التمن للفيس وانستغرام".

المصدر: RT

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