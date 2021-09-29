جمعية التاريخ العسكري تُقيم حفل تقديم كتاب مخرج سينمائي ألماني عن روسيا

أقيم في موسكو حفل تقديم طبعة روسية لكتاب" لنتعلم حب روسيا" بقلم المخرج السينمائي الألماني والخبير المعروف في مجال الثقافة، هانز يواكيم فراي، الذي حصل مؤخرا على الجنسية الروسية.

وأقيم حفل تقديم الكتاب في نادي "دوستويفسكي" التابع لجمعية التاريخ العسكري الروسية. وحضر الحفل مؤلف الكتاب هانز يواكيم فراي ومساعد الرئيس الروسي ورئيس جمعية التاريخ العسكري، فلاديمير ميدينسكي.

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وقال فلاديمير ميدينسكي في حفل تقديم الكتاب إن كتاب هانس يواهيم فراي يحاول فهم العقلية الروسية، ما يعد أمرا مثيرا للغاية بالنسبة إلينا لإن الكتاب يمكّننا من إلقاء نظرة إلى أنفسنا من الخارج".

وحسب يواكيم فراي فإن كتابه يجسد نظرته الشخصية إلى روسيا وتاريخها وثقافتها. وقال:" تم تأليف الكتاب من قبل أوروبي يريد إطلاع الأوروبيين على حقيقة كما يراها في محاولة لفهم الروح الروسية وتاريخ الروس وحضارتهم وفنانيهم".

ويتحدث مؤلف الكتاب عن عقده عام 2009 أول لقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعن لقاءاته مع المشاهير الروس في مجال الفن والثقافة والسياسة. كما يتحدث عن التقاليد والقيم الروسية.

يذكر أن كتاب "لنتعلم حب روسيا" كان قد صدر في ألمانيا باللغة الألمانية منذ 3 أعوام عشية "مونديال – 2018" في روسيا.

وفيما يتعلق بـ هانز يواكيم فراي فإنه انتقل من ألمانيا إلى روسيا ليعيش فيها وحصل عام 2021 على الجنسية الروسية بمرسوم من الرئيس الروسي، ثم تولى الإدارة الفنية لمركز "سيريوس" الروسي للأطفال الموهوبين في مدينة سوتشي الروسية. وهو مستشار مدير عام مسرح البولشوي ومؤسس باليه درسدن ومديره.

المصدر: تاس